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74-й выпуск облигаций Москвы признан "зелёным" — заммэра Ефимов

Россия » Центр » Москва

74-й выпуск облигаций Москвы признан "зелёным" финансовым инструментом по методологии, разработанной ВЭБ.РФ. Это первый "зелёный" выпуск от субъектов Российской Федерации. О проектах, которые будут финансироваться за счёт реализации таких облигаций, а также о специфике рынка "зелёных" облигаций рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

74-й выпуск облигаций Москвы признан "зелёным" — заммэра Ефимов

Москва выпустила "зелёные" облигации объёмом 70 млрд рублей, чтобы увеличивать финансирование проектов, направленных на улучшение экологической ситуации и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В первую очередь, это строительство Большой кольцевой линии метрополитена и приобретение электробусов — экологически чистого транспорта, признанного во всём мире, рассказал вице-мэр.

Только в 2021 году город планирует приобрести около 400 электробусов. Замена одного дизельного автобуса на электробус позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ в столице на 190-260 кг в год и снизить выбросы углекислого газа (CO2) на 60,5 т в год. Эффект от развития Большой кольцевой линии метрополитена должен привести к сокращению использования не менее 10 тысяч автомобилей в день.

Согласно методологии государственной корпорации развития ВЭБ. РФ проекты, на которые пойдут вырученные от продажи облигаций средства, полностью соответствуют критериям таксономии "зелёных" проектов.

Что касается специфики рынка "зелёных" облигаций, то, по словам заммэра Ефимова, скорее всего Москва не получит от инвесторов за ESG-направленность скидки по ставке купона. Однако первый выпуск, размещённый на этой неделе, продемонстрировал высокий интерес иностранных инвесторов.

"Мы полагаем, что "зелёные" облигации будут ещё более востребованы международной аудиторией, что станет стимулом развития для российского рынка устойчивого финансирования", — подчеркнул вице-мэр.

Приобретённые Москвой опыт и компетенции в данной сфере будут в дальнейшем востребованы другими субъектами Российской Федерации.

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Автор: Ольга Лазарева
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