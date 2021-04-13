Заммэра Пензы уволился после публичных обвинений в коррупции

Внезапно уволившийся чиновник был заместителем главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства.
Накануне в региональном правительстве состоялось оперативное совещание. Врио губернатора Олег Мельниченко пообещал передать в правоохранительные органы аудиозапись, свидетельствующую о коррупции в мэрии.
"Этот человек не должен быть вашим заместителем", — обратился он к главе Пензы Андрею Лузгину.
Мельниченко также пообещал назвать мэру лично фамилию человека, требовавшего от предпринимателя десять миллионов рублей, сообщает РИА Новости.
"Контракт с заместителем главы администрации города Пензы Германом Дорофеевым расторгнут по соглашению сторон. Его последним рабочим днем в данной должности стал вторник, 13 апреля 2021 года", — сообщила сегодня пресс-служба администрации Пензы.
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