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Аксёнов назвал Киев "хамоватым лакеем, подражающим западным хозяевам"

Россия » Юг » Симферополь

Введение Киевом максимальных санкций в отношении руководителей Крыма напоминает подражание "хамоватого лакея" своим "западным хозяевам", заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести "максимальные санкции" против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников, заявил ранее секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Таким образом, официальный Киев, как хамоватый лакей, пытается подражать своим западным хозяевам. Конечно, особенно замечателен пункт о лишении нас всех наград украинского государства. Похоже, бандеровская идеология катастрофическим образом влияет на и без того скудные умы руководителей Украины", — написал Аксёнов.

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Автор: Алексей Корнеев
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