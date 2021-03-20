Введение Киевом максимальных санкций в отношении руководителей Крыма напоминает подражание "хамоватого лакея" своим "западным хозяевам", заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести "максимальные санкции" против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников, заявил ранее секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Таким образом, официальный Киев, как хамоватый лакей, пытается подражать своим западным хозяевам. Конечно, особенно замечателен пункт о лишении нас всех наград украинского государства. Похоже, бандеровская идеология катастрофическим образом влияет на и без того скудные умы руководителей Украины", — написал Аксёнов.
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