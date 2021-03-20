Иностранные граждане на начало этого года продолжали оставаться владельцами порядка 11 тысяч крымских земельных участков, подпадающих под действие указа президента о запрете владения землей иностранцами на приграничной территории в Крыму, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе госкомитета по государственной регистрации и кадастру республики Крым.
"По состоянию на 1 января 2021 года земельных участков, которые попадают под действие указа и принадлежащих иностранным гражданам в Крыму, оставалось порядка 11 тысяч. То есть, за период с апреля 2020 года число таких участков уменьшилось примерно на 500 единиц", — сообщили в пресс-службе ведомства.
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