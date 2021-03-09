Специалисты Роспотребнадзора проверили качество питьевой воды в Петербурге.
Оказалось, что почти 3% питьевой воды не соответствуют необходимым требованиям. По словам специалистам, качество воды ухудшается на пути в краны петербуржцев.
На выходах из станций водоподготовки эксперты взяли 20 проб для исследования по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, 17 — по паразитологическим и 10 — по вирусологическим показателям. Нарушений выявлено не было.
Также были взяты пробы из распределительной сети. 141 пробу проверили по санитарно-химическим и микробиологическим параметрам, 19 — по вирусологическим. Оказалось, что 97,2% образцов соответствуют нормам.
Также специалисты проверили качество воздуха. Было проведено 1661 исследование в 73 точках города. Отклонений от норм выявлено не было.
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