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Пропавшему в Астрахани мужчине "все надоело", и он стал Робинзоном

Россия

В Астрахани мужчина в то время, когда его считали пропавшим, решил просто стать отшельником. Полицейские нашли его на острове. Об этом сообщает "РИА Новости". 

Пропавшему в Астрахани мужчине
Фото: yandex.com

О том, что новоявленный "Робинзон" пропал, полиции рассказала племянница мужчины. Она рассказала, что не может никак связаться со своим дядей. Много раз она пыталась наладить с ним контакт, но все попытки были безуспешны. В итоге она решила проведать дядю дома и там нашла записку. В ней родственник писал о том, что ему все надоело и попросил не искать его. 

На пропавшего были составлены ориентировки. Их передали оперативным службам и строевым подразделениям полиции. 50-летнего мужчину нашли на острове Городской. Здесь он жил уединенно и питался пойманной рыбой.

"Робинзон" рассказал, что после беседы с другом понял, насколько его не устраивает жизнь. Сначала он решил броситься в Волгу, а потом передумал и выбрал путь отшельника. 

Противоправных действий в отношении мужчины не совершалось, сообщили оперативники. О результатах поиска сообщили племяннице отшельника. 

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Темы Россия Робинзон Астрахань отшельник
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