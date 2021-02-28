Стало известно число россиян с иммунитетом к коронавирусу

В Роспотребнадзоре назвали число россиян с иммунитетом к коронавирусу.

Как сообщает РИА "Новости", врач-инфекционист, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что доля россиян, обладающих иммунитетом к коронавирусу составляет не более 6%. Медик отметил, что для замедления темпов распространения "ковида" необходимо, чтобы иммунитет к нему был у 60-70% населения.

"Иммунная защита сейчас есть у восьми-девяти миллионов человек. От 146 миллионов — лишь 5,7-6 процентов. А мы говорим о базисном уровне — 70 процентов", — цитирует агентство Горелова.

Кроме того, врач отметил, что большинство граждан ещё не привиты от коронавируса. Кроме того, не все строго соблюдают противоэпидемиологические нормы, что также способствует распространению болезни.