Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда России

Максим Топилин освобождён от должности председателя правления Пенсионного фонда России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Новым руководителем Пенсионного фонда России (ПФР) стал Андрей Кигим. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сообщается на сайте российского правительства.

Ранее Андрей Кигим почти восемь лет работал руководителем Фонда социального страхования (ФСС). Также возглавлял Российский союз автостраховщиков, Национальный союз страховщиков ответственности. Дважды избирался на пост главы Всероссийского союза страховщиков.

По информации источников издания РБК, бывший глава ПФР Максим Топилин может в ближайшее время занять должность советника генерального директора компании РЖД.

Ранее, касаясь вопроса индексации пенсий работающим пенсионерам, Максим Топилин заявлял, что на эти цели потребуется около 250 миллиардов рублей ежегодно.