Вернут ли гражданам пенсионные долги

Власти пока сами не знают, какой вариант индексации пенсий работающих пенсионеров будет в итоге применяться. Так же непонятно, как возвращать гражданам накопленный за пять лет пенсионный "долг".

Хотя ранее российский президент уже намекал на возможный выход из этого пенсионного тупика.

Скорее всего, индексация будет производиться не для всех работающих пенсионеров, а для тех, кто трудится на низкооплачиваемой, непривлекательной работе.

Об этом говорится в предложении минтруда. В пресс-службе министерства отметили, что "доклад президенту по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам представляет правительство РФ. Свои предложения минтруд России направил в аппарат правительства в установленном порядке".

Так что перед чиновниками России в полный рост стоит дилемма.

Совсем не индексировать пенсии работающим старикам опасно для имиджа. Этого просто не поймут на фоне внесения в Конституцию нужных поправок. Но индексировать выходит слишком накладно для бюджета. Финансовый блок правительства выступает резко против.

Ранее президент Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Она, напомним, приостановлена с 2016 года.

Пока профильные ведомства не сделали никаких разъяснений, в чём будет заключаться индексация пенсий работающим пенсионерам. Как пояснила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, возможна поэтапная индексация в зависимости от уровня заработной платы, категории работников, возраста.

Хорошо известно и высказывание первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина о том, что, как минимум, нужно индексировать выплаты людям с низкой и средней зарплатой".

Мысль не новая, особенно если учесть, что, по словам Путина, условие для возврата индексации пенсий работающим пенсионерам — "простое: бюджетная обеспеченность". Именно президент и заявил, что нужно выделить наиболее нуждающихся, руководствуясь особыми критериями, и только потом оказать им "дополнительную поддержку".

Денег на эти благие цели всё равно нет. В 2018 году Максим Топилин, который возглавлял тогда минтруд, сообщал, что требуется "около 250 млрд в год дополнительных средств".

А руководитель фракции партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов отмечал, что "ежегодная компенсация работающим пенсионерам потребует около 480 млрд руб.".

Скорее всего, решение государства будет заключаться в формировании сумм прибавки к пенсии раз в год, в виде "тринадцатой пенсии", считает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский. При этом "трансферты из бюджета вырастут незначительно относительно имеющихся платежей".

Понятно, что из-за "коронакризиса" чиновники будут экономить буквально на всём. Но вариант с выплатой хотя бы частичной компенсации и за предыдущие годы кажется необходимым и справедливым.

Официальная позиция по индексации пенсий работающим пенсионерам пока не сформулирована, кабмин рассматривает вопрос, высказался по этому поводу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Самый главный вопрос на самом деле — где взять на это деньги. Решение действительно всё ещё не очень понятно, учитывая, что и пенсионный возраст уже подняли и индексация давно не проводится, а Пенсионный фонд всё равно дефицитный.

"Дальнейшие разговоры ведутся уже о том, чтобы наделить ПФР правом лишать пенсий иностранцев с аннулированным видом на жительство, а деньги перенаправить на пенсии россиян. Но тут же встаёт закономерный вопрос: не повлечёт ли это за собой отмену выплат россиянам, уехавшим жить за границу? Это, пожалуй, было бы, как минимум, несправедливо, но правда в том, что денег не хватает даже на тех, кто проживает на территории страны.

В общем, много вопросов, а ответов больше как-то не становится", — резюмировали в телеграм-канале "Депутатские будни".