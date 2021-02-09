В Ростове-на-Дону скончался мужчина, из мозга которого извлекли ручку

37-летний житель Ростова-на-Дону, из мозга которого извлекли авторучку, скончался в больнице, сообщили в областном УФСИН.

Пострадавший получил травму в СИЗО, в котором она содержался. Мужчина признался, что сам нанёс себе повреждения на фоне нервного срыва.

Врачи городской больницы скорой помощи сообщили, что инородный предмет находился в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга.

Нейрохирургам удалось извлечь ручку с максимальной осторожностью. По словам медиков, операция прошла успешно. Затем пациента поместили в реанимацию, где он в результате скончался.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, ростовские врачи прооперировали мужчину с застрявшей ручкой в мозгу.