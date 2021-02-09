В Ростове-на-Дону врачи провели уникальную операцию.
В Городскую больницу скорой медицинской помощи был доставлен 37-летний мужчина с шариковой ручкой в головном мозге.
Как сообщается на странице медицинского учреждения в Instagram, в его глаз вонзилась шариковая ручка. Она проникла в мозг на весь диаметр полости черепа.
Инородное тело находилось в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга.
Благодаря усилиям нейрохирургов и офтальмологов ручку удалось извлечь.
Операция была проведена на высоком профессиональном уровне.
После операции мужчине провели обследование на КТ. Пациента поместили в реанимацию.
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