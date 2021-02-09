Ростовские врачи спасли мужчину с застрявшей шариковой ручкой в мозгу

В Ростове-на-Дону врачи провели уникальную операцию.

В Городскую больницу скорой медицинской помощи был доставлен 37-летний мужчина с шариковой ручкой в головном мозге.

Как сообщается на странице медицинского учреждения в Instagram, в его глаз вонзилась шариковая ручка. Она проникла в мозг на весь диаметр полости черепа.

Инородное тело находилось в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга.

Благодаря усилиям нейрохирургов и офтальмологов ручку удалось извлечь.

Операция была проведена на высоком профессиональном уровне.

После операции мужчине провели обследование на КТ. Пациента поместили в реанимацию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи извлекли из желудка пациента раскрытую булавку без полостной операции.