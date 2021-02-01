На выходных температура воздуха в Москве может опуститься до 20 градусов ниже нуля. Об этом РИА "Новости" рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Погода будет меняться. В начале недели погода будет без осадков и еще относительно теплая. Сегодня днем в Москве порядка минус 3 — минус 5 градусов. В ночь на вторник будет подмораживать, потому что погода будет облачная с прояснениями, за счет прояснений температура в городе понизится до минус 9 — минус 11 градусов, по области — минус 7 — минус 12, в пониженных местах рельефа возможно вымораживание до минус 15 градусов. Дневная температура завтра в городе — минус 4 — минус 6, по области минус 3 — минус 8. Ветер еще сохранится юго-западный", — отметила метеоролог.