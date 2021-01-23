В Москве начали задерживать протестующих

В Москве сотрудники полиции начали задерживать протестующих на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает РБК.

Несанкционированная акция в поддержку блогера проходит на Пушкинской площади. По информации издания, были задержаны уже более пяти человек. У одного из них был плакат с требованием освободить Навального.

Ранее блогер вернулся из Германии, где проходил лечение с августа прошлого года.