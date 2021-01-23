В Москве сотрудники полиции начали задерживать протестующих на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает РБК.
Несанкционированная акция в поддержку блогера проходит на Пушкинской площади. По информации издания, были задержаны уже более пяти человек. У одного из них был плакат с требованием освободить Навального.
Ранее блогер вернулся из Германии, где проходил лечение с августа прошлого года.
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