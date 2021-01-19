За год на Среднем Урале уничтожили две тонны санкционных продуктов

В 2020 году в Свердловской области было уничтожено около двух тонн санкционной продукции. В 2019 году было уничтожено 12 тонн.

"Такое падение связанно с уменьшением количества проводимых проверок в 2020 г. По итогам года их количество упало на 45%", — заявил руководитель управления Россельхознадзора по Свердловской области Владимир Гребнев на пресс-конференции "ТАСС-Урал".

В общей сложности в регионе было проведено 75 плановых проверок, а также более 270 внеплановых. Итого было проверено 910 тыс. тонн продукции.

Обычно вопросы к качеству возникли в отношении молочной продукции, а также консервам, крупам и полуфабрикатам.

"Кардинально ситуация с качеством продукции не меняется. Есть и немаловажный аспект — это система "Меркурий". На самом деле она позволяет более качественно и адресно отслеживать поставщиков и их изделия", — пояснил Гребнев.

426 предпринимателей привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила более двух миллионов рублей.