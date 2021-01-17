Встречавших, но не встретивших Навального сторонников массово задержали

Несколько десятков сторонников Алексея Навального были арестованы в московском аэропорту Внуково, где они собрались, чтобы встретить своего "лидера".

Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов из Фонда борьбы с коррупцией Навального* (ФБК*) были задержаны в воскресенье в одном из кафе аэропорта вместе с активистом Константином Котовым.

Как сообщала "Правда.Ру" самолёт, на котором из Германии прилетела чета Навальных, был перенаправлен в аэропорт Шереметьево, где блогер был задержан при прохождении паспортного контроля.

Позже возле аэропорта были задержаны порядка 50 человек, тоже встречавших Навального. Об этом сообщил портал ОВД-инфо, опубликовавший список задержанных.

По данным издания, в отношении всех задержанных составлены протоколы по статье 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.

Напомним, администрация аэропорта ранее предупредила, что публичные собрания на территории аэропорта были запрещены официально в рамках мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса. Вход в здание аэропорта разрешен только тем, у кого есть действительные билеты на самолет.