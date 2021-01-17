Самолет c Навальным изменил направление и приземлился в Шереметьево

Оппозиционер вернулся в Россию после лечения в Германии.

Летом 2020 года Алексей Навальный почувствовал недомогание в самолёте и был экстренно госпитализирован в больницу Омска. Лечение продолжилось в Германии.

Сегодня 17 января политик прилетел в столицу.

Самолет должен был совершить посадку в аэропорту Внуково, но незадолго до посадки его перенаправили в Шереметьево. Решение объяснили поломкой снегоуборочной техники.

К приезду Навального аэропорт Внуково тщательно готовили. К зданию аэропорта подтягивались наряды полиции, ОМОНа, Росгвардии. Такие меры были продиктованы опасениями, что сторонники оппозиционера могут устроить провокацию.