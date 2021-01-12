С 12 января проезд по четвёртому участку Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье стал платным. Этот участок был открыт в конце декабря 2020 года.

"11 января в 23:59 вводится платность на участке М7 — М4 Дон. Размер платы для пользователей на легковых транспортных средствах составит 470 рублей. В случае, если пользователь оплачивает в режиме постоплаты или по предварительному платежу покупает билет. Через транспондер АПД стоимость составит 235 рублей, то есть с 50-процентной скидкой. С вводом участка ЦКАД от М7 до М4 там формируется единый маршрут от М10 до М-4 Дон", — сообщили в ГК "Автодор".