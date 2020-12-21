Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Почему власти разрешают музыкантам петь песни, содержащие мат?
Путин приравнял Северный флот к военным округам
У Яны Рудковской всегда с собой "тревожная кнопка"
Комплексы "Бук-М3" заступили на боевое дежурство на Алтае
Штурм подралась с вдовцом Легкоступовой
Россияне перечислили причины, по которым встретят Новый год дома
"Пятница!" не будет транслировать "Дом-2"
Элина Жгутова: "Происходит умышленная дебилизация молодёжи"
На Тихановскую завели уголовное дело

В Новосибирске пассажиров без масок высаживают из электричек

Россия » Сибирь » Новосибирск

В Новосибирске пассажиров без масок высаживают из электричек.

Накануне очередной рейд провели представители перевозчика "Экспресс-пригород" и Управления на транспорте МВД России по СФО.

Сначала с пассажиром-диссидентом проводят разъяснительную беседу, если он по-прежнему отказывается надеть маску, то сотрудники полиции выписывают направление в суд.

Чаще всего от ношения масок отказываются пассажиры, которые уже переболели COVID-19, так считают, что у них уже сформировался иммунитет, однако это не является причиной не носить защитную маску, пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин.

Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
В Новосибирске пассажиров без масок высаживают из электричек
У Яны Рудковской всегда с собой "тревожная кнопка"
Комплексы "Бук-М3" заступили на боевое дежурство на Алтае
Штурм подралась с вдовцом Легкоступовой
Россияне перечислили причины, по которым встретят Новый год дома
"Пятница!" не будет транслировать "Дом-2"
Элина Жгутова: "Происходит умышленная дебилизация молодёжи"
На Тихановскую завели уголовное дело
Жириновский раскритиковал производителей медицинских масок
Депутаты Госдумы нашли способ увеличить пенсии россиянам
Популярное
Новости Белоруссии
Названо имя преемника Лукашенко на посту главы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.

Названо имя преемника Лукашенко на посту главы Белоруссии
Солгавшая Путину девушка оказалась не журналисткой
Общество
Солгавшая Путину девушка оказалась не журналисткой
Российский шоу-бизнес
"Эксклюзив!": Харламов показал, как цензоры "обрезали" вопрос Шнурова
Российский шоу-бизнес
Арзамасова вышла замуж за Авербуха
Василий Амирджанов Белорусские власти готовятся к войне и сажают за мысли Василий Амирджанов Любовь Степушова Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает Любовь Степушова Усам Оздемиров Цифровые гиганты озаботили весь мир Усам Оздемиров
Комментарии
Треть украинцев назвала Зеленского "неудачником года"
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Символ 2020 года: как памятник в Нововоронеже ошеломил всю Россию
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Путин удивился эффекту от вакцины "Спутник V"
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
"Ковид" может отменить борьбу с коррупцией элит
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников