В Новосибирске пассажиров без масок высаживают из электричек

В Новосибирске пассажиров без масок высаживают из электричек.

Накануне очередной рейд провели представители перевозчика "Экспресс-пригород" и Управления на транспорте МВД России по СФО.

Сначала с пассажиром-диссидентом проводят разъяснительную беседу, если он по-прежнему отказывается надеть маску, то сотрудники полиции выписывают направление в суд.

Чаще всего от ношения масок отказываются пассажиры, которые уже переболели COVID-19, так считают, что у них уже сформировался иммунитет, однако это не является причиной не носить защитную маску, пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин.