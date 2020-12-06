Теплоход "Омский-111" сел на мель на участке Волго-Каспийского морского судоходного канала. Сейчас движение судов по каналу временно приостановлено.
Об этом сообщили в ГУМЧС по Астраханской области. Теплоход направлялся в Иран с зерном.
"Для снятия судна с мели привлечен "Капитан Чечкин". Движение судов в месте проведения работ временно приостановлено", — отметили в ГУМЧС.
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