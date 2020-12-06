Теплоход сел на мель в Астраханской области

Теплоход "Омский-111" сел на мель на участке Волго-Каспийского морского судоходного канала. Сейчас движение судов по каналу временно приостановлено.

Об этом сообщили в ГУМЧС по Астраханской области. Теплоход направлялся в Иран с зерном.