В Усолье-Сибирском Иркутской области удалось избежать экологической катастрофы. К настоящему моменту ликвидированы опасные объекты. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Локализованы и ликвидированы самые опасные объекты ― это, конечно, главное, предотвращено расползание токсичного пятна, попадание химикатов в водные артерии, последствия могли бы быть непредсказуемыми.

По сути удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы", ― сказал он на совещании о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде.