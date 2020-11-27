В Усолье-Сибирском Иркутской области удалось избежать экологической катастрофы. К настоящему моменту ликвидированы опасные объекты. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Локализованы и ликвидированы самые опасные объекты ― это, конечно, главное, предотвращено расползание токсичного пятна, попадание химикатов в водные артерии, последствия могли бы быть непредсказуемыми.
По сути удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы", ― сказал он на совещании о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде.
В августе 2020 года из федерального бюджета были выделены средства для решения экологических проблем в Усолье-Сибирском, где в 2018-м ввели режим ЧС в связи с возникновением угрозы аварийной ситуации на территории промплощадки ООО "Усольехимпром".
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.