Приют для животных под Иркутском подозревают в убийстве 50 тысяч собак

Российская зоозащитная организация "Вита" обратилась к правительству страны с просьбой взять под контроль расследование предполагаемого массового убийства тысяч собак и кошек в одном из приютов для бродячих животных в Иркутской области.

По данным организации, приют в посёлке Карлук принадлежит компании "Пять звезд", обладающей монополией на отлов и содержание бездомных животных в регионе.

По словам активистов, с ними связались волонтеры, которые в приюте нашли трупы животных. Фото и видео, снятые зоозащитниками на месте и разлетевшиеся по местным пабликам, повергает в шок: кошки и собаки лежали в морозильных камерах, остальные были спрятаны в мешках. Все — со следами насильственной смерти.

По предварительным "прикидкам", с 2008 года в приюте для бездомных животных было убито более 50 тысяч собак и кошек.

Владелец компании Александр Солдатов опровергает эти обвинения и считает, что работа "Виты" связана с желанием создать конкуренцию на иркутском рынке.

"Провокации вокруг нашего приюта происходят уже давно. Были случаи, когда к нам на территорию подбрасывали мертвых животных, — говорит Солдатов. — Если есть доказательства того, что собаки были убиты, это должно быть расследовано правоохранительными органами. Сейчас приют проходит проверку ветеринарной службой, утвержденную прокуратурой. Давайте дождемся его результатов."

Иркутское издание "Областная газета" сообщило, что внеплановая проверка приюта началась 7 ноября и должна завершиться 2 декабря. В статье пояснялось, что местная ветеринарная служба обнаружила "нарушения правил", в том числе "ненадлежащее оказание медицинской помощи". Как следует из опубликованного материала, животных массово выводили из приюта, как только приходили ветеринары.