Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Племянник Путина создаёт очередную партию. Планы - амбициозные
Пьяная вечеринка подростков закончилась поножовщиной
Пятилетняя девочка погибла после того, как съела суши
Российский офицер пострадал от взрыва мины в Нагорном Карабахе
Власти Германии хотят запретить продажу фейерверков из-за COVID-19
Мальчик находился пять дней один в закрытой квартире
Борис Деревягин раскрыл плюсы и минусы семейного обучения
Глава Башкирии призвал забирать автомобили у "пьяных уродов"
Почему нужно навсегда отказаться от колбасы?

Приют для животных под Иркутском подозревают в убийстве 50 тысяч собак

Россия » Сибирь » Иркутск

Российская зоозащитная организация "Вита" обратилась к правительству страны с просьбой взять под контроль расследование предполагаемого массового убийства тысяч собак и кошек в одном из приютов для бродячих животных в Иркутской области.

Приют для животных под Иркутском подозревают в убийстве 50 тысяч собак

По данным организации, приют в посёлке Карлук принадлежит компании "Пять звезд", обладающей монополией на отлов и содержание бездомных животных в регионе.

По словам активистов, с ними связались волонтеры, которые в приюте нашли трупы животных. Фото и видео, снятые зоозащитниками на месте и разлетевшиеся по местным пабликам, повергает в шок: кошки и собаки лежали в морозильных камерах, остальные были спрятаны в мешках. Все — со следами насильственной смерти.

  • По предварительным "прикидкам", с 2008 года в приюте для бездомных животных было убито более 50 тысяч собак и кошек.

Владелец компании Александр Солдатов опровергает эти обвинения и считает, что работа "Виты" связана с желанием создать конкуренцию на иркутском рынке.

"Провокации вокруг нашего приюта происходят уже давно. Были случаи, когда к нам на территорию подбрасывали мертвых животных, — говорит Солдатов. — Если есть доказательства того, что собаки были убиты, это должно быть расследовано правоохранительными органами. Сейчас приют проходит проверку ветеринарной службой, утвержденную прокуратурой. Давайте дождемся его результатов."

Иркутское издание "Областная газета" сообщило, что внеплановая проверка приюта началась 7 ноября и должна завершиться 2 декабря. В статье пояснялось, что местная ветеринарная служба обнаружила "нарушения правил", в том числе "ненадлежащее оказание медицинской помощи". Как следует из опубликованного материала, животных массово выводили из приюта, как только приходили ветеринары.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Страх гарантированного взаимного уничтожения — страховка от а﻿томной войны
Французская полиция снесла палаточный лагерь мигрантов в центре Парижа
МВД начинает формирование биометрического банка данных россиян
Приют для животных под Иркутском подозревают в убийстве 50 тысяч собак
Племянник Путина создаёт очередную партию. Планы - амбициозные
Новшества и штрафы: что изменилось для водителей с ноября 2020 года
"Узкие места" пенсионно﻿й реформы — стелем соломку
Как забеременеть? Рекомендации специалистов
Переиграл ли Алиев Эрдогана?
В Израиле исследовали гвозди для распятия
Популярное
Новости Белоруссии
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались

Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией. 

Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
На Украине заявили, что Байден родом из Запорожья
Мир. Новости мира
На Украине заявили, что Байден родом из Запорожья
Бывший СССР
Бывший советник Зеленского попросил Путина об услуге
Политика. Новости и аналитика
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Игорь Буккер В Израиле исследовали гвозди для распятия Игорь Буккер Кристина Важенина Таксистов-мигрантов власти поставят на место Кристина Важенина Любовь Степушова Эксперты опровергли слова Гейтса о новых пандемиях Любовь Степушова
Комментарии
Эксперты опровергли слова Гейтса о новых пандемиях
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Россия строит мегабункер и ждет ядерный удар?
Путин не исключил признания независимости ЛДНР и Приднестровья
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Путин не исключил признания независимости ЛДНР и Приднестровья
Путин не исключил признания независимости ЛДНР и Приднестровья
Россия строит мегабункер и ждет ядерный удар?
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Юристы Трампа выступили с доказательствами фальсификации выборов
Путин повысил НДФЛ для состоятельных россиян
Почему община Торопова 30 лет никому не мешала в Красноярском крае?
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников