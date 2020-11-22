Электроснабжение во Владивостоке частично восстановлено

По состоянию на воскресенье во Владивостоке без света остаются ещё 60 тысяч жителей. Сегодня энергетики восстановили электроснабжение для 25 тысяч абонентов.

"По данным ДРСК, сегодня к электроэнергии подключены 25 тысяч жителей краевого центра. Без света остаются порядка 60 тысяч жителей Владивостока", — сказано в сообщении правительства региона.

Напомним, с четверга во Владивостоке действует режим ЧС из-за сложных погодных условий.