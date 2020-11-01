В Москве 1 ноября ожидаются незначительные осадки в виде дождя во второй половине дня. Воздух прогреется до семи градусов выше нуля.
Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.
"Сегодня погоду в столице будет определять северная периферия южного циклона. Погода облачная, во второй половине дня местами, преимущественно в южной половине Москвы и области, пройдут небольшие дожди. В городе — плюс 5-7, по области — плюс 3-8. Ветер северо-восточный, 4-9 метра в секунду", — утверждает синоптик.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.