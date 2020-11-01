Небольшой дождь прогнозируют в Москве в воскресенье

В Москве 1 ноября ожидаются незначительные осадки в виде дождя во второй половине дня. Воздух прогреется до семи градусов выше нуля.

Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.