В субботу в Уфе прошла церемония прощания с мэром города Ульфатом Мустафиным, который умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

"Я с Ульфатом Мансуровичем 33 года был знаком, для меня это человек-эпоха, светлый, добрый человек. И за 33 года он не изменился. Он всегда был вдумчивый, слушающий и слышащий людей человек. Город понёс, конечно же, большую утрату", — заявил депутат совета городского округа Уфы Павел Васильев на церемонии прощания.