Собянин повысил прожиточный минимум для пенсионеров в Москве

В Москве в 2021 году прожиточный минимум для пенсионеров повысят 13496 рублей. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Настоящий закон… устанавливает в городе Москве величину прожиточного минимума пенсионера в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год. Установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13 496 рублей", — сказано в документе, опубликованном на официальном сайте мэра.

Напомним, сейчас в Москве рекомендуют людям пенсионного возраста соблюдать самоизоляцию из-за угрозы заражения коронавирусом. По всей территории России наблюдается всплеск заболеваемости.