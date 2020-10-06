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Сентябрь-2020 доказал: на Россию влияет глобальное потепление

Средняя температура в России в сентябре этого года была самой высокой за 130 лет наблюдений.

Сентябрь-2020 доказал: на Россию влияет глобальное потепление

Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, температура сентября 2020 года "отражает последовательную тенденцию потепления".

"Почти во всех регионах России температура воздуха в начале осени была выше нормы, — говорит главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. — Самые большие аномалии наблюдались на севере Евразии, где температура превышала норму на пять-шесть градусов.

В европейской части России тоже было очень тепло, но разница была меньше. На юго-востоке температура была почти нормальной, а на Западе и севере превышение составляло два-три градуса."

Впрочем, по словам синоптика, "это не обязательно означает, что следующий сентябрь будет еще теплее".

В целом же по России в прошлом году были самые жаркие 12 месяцев, когда-либо зафиксированные на её территории, и еще больше температурных рекордов было побито в течение первых шести месяцев этого года из-за аномально теплой зимы на большей части территории страны.

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