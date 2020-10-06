Сентябрь-2020 доказал: на Россию влияет глобальное потепление

Средняя температура в России в сентябре этого года была самой высокой за 130 лет наблюдений.

Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, температура сентября 2020 года "отражает последовательную тенденцию потепления".

"Почти во всех регионах России температура воздуха в начале осени была выше нормы, — говорит главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. — Самые большие аномалии наблюдались на севере Евразии, где температура превышала норму на пять-шесть градусов.

В европейской части России тоже было очень тепло, но разница была меньше. На юго-востоке температура была почти нормальной, а на Западе и севере превышение составляло два-три градуса."

Впрочем, по словам синоптика, "это не обязательно означает, что следующий сентябрь будет еще теплее".