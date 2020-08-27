Москва привлекла рекордное количество инвестиций в основной капитал

Объем инвестиций в основной капитал Москвы в первом полугодии 2020 года составил более 1 трлн рублей — на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова такой показатель можно считать рекордным.

"За счет диверсифицированной структуры экономики и широкой программы поддержки бизнеса Москва удержала ключевые для развития параметры, в том числе, рост доходов населения, индекса промпроизводства и объема инвестиций. Несмотря на серьезные ограничения, которые мы были вынуждены ввести, объем инвестиций за шесть месяцев этого года можно назвать рекордным — это более триллиона рублей, что на 8% превышает показатель прошлого года. При этом доля внебюджетных инвестиций в развитие предприятий и городской инфраструктуры составила порядка 77%. За последние девять лет инвестиции в основной капитал в столице выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза", — рассказал Владимир Ефимов.

Он отметил, что на долю столицы приходится 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. Вице-мэр выразил уверенность в том, что крупные проекты Москвы помогут восстанавливать экономику и других регионов страны, а показатели столицы — переломить общероссийский тренд на снижение. По стране объем инвестиций в основной капитал за полгода снизился на 4%.

Благоприятное воздействие на объем инвестиций оказывают меры поддержки бизнеса, которые предпринимает столичная мэрия. В частности, региональную налоговую нагрузку на 17-25% могут снизить компании, которым присвоены статусы технопарка, промышленного комплекса, якорного резидента технопарка, инвестиционного приоритетного проекта и производителя автотранспортных средств.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, объем инвестиций таких предприятий за последние пять лет составил 98 млрд рублей, что позволило создать более 117 тысяч рабочих мест. Он напомнил, что для локализации современных производств и инновационных проектов в столице создана целая экосистема, которая состоит из особой экономической зоны "Технополис "Москва", индустриальных и технопарков.