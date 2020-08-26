Больше 200 жителей Хабаровского края готовы вступить в Народный совет

Формирование Народного совета продолжается в Хабаровском крае. Местные жители подали уже больше двух сотен заявок.

Будущих членов совета выберут голосованием.

"За неделю, с момента объявления о старте, уже поступило 229 заявлений от жителей региона. Большинство из них зарегистрированы через специальную форму на портале "Голос27". Сейчас претендентам необходимо заручиться поддержкой своих сторонников. Постепенно по каждой кандидатуре на онлайн-площадке открывается рейтинговое голосование", — сообщает пресс-служба правительства региона.

Для включения в Народный совет претендентам нужно набрать минимум 250 голосов. Пять человек уже преодолели этот рубеж.

Часть членов Народного совета войдут в него по личному приглашению врио губернатора края Михаила Дегтярёва. Сейчас в списке два десятка кандидатов — учёные, политологи, активисты, социологи.

Заявки на участие в Народном совете будут принимать до 9 сентября. Первое заседание состоится в середине сентября.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Михаил Дегтярёв пригрозил лишить лицензий несколько золотодобывающих предприятий Хабаровского края. Поводом стала информация, что их работа наносит вред природе в местах обитания амурского тигра.