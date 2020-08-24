Несколько золотопромышленников могут лишиться лицензий, если подтвердится информация о вреде природе в местах обитания амурского тигра.
"С министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным были встречи в Москве. Есть очень жёсткая позиция у меня по некоторым недропользователям, которые планируют добывать золото в местах обитания амурского тигра. Я заручился поддержкой министра и курированием Роснедр в этом вопросе. Если сейчас мы подтверждение получим, что несколько недропользователей наносят ущерб природе, рекам, ареалу обитания тигров, лесу, то будем решать вопрос об отзыве лицензии", — заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
Ранее ОНФ направил письмо в правительство Росии с просьбой прекратить работу золотопромышленников. Активисты считают, что деятельность золотодобытчик угрожает популяции амурских тигров в регионе.
"На юге Хабаровского края, где с середины мая золотодобытчики ведут разработку карьера, сосредоточена одна из последних в регионе группировка редких хищников. По мнению экологов, на которое ссылается объединение, проведение взрывных работ при разработке карьера, вырубка леса, загрязнение окружающей среды промышленными и бытовыми отходами снизят численность тигров и нанесут невосполнимый урон всей популяции амурского подвида", — говорится в письме ОНФ.
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.