Ещё 4696 россиян получили положительные тесты на COVID-19

Ещё 4 696 россиян получили диагноз "коронавирус". Статистику за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Так, днём ранее было 4744 новых случая. Ещё на сутки ранее их было 4852. С начала эпидемии в стране коронавирус подхватили 966 189 человек.

За сутки 120 летальных исходов. Накануне их было почти в два раза меньше — 65. Ещё на день ранее от COVID-19 скончались 73 человека.

Выздороветь смогли уже 779 747 пациентов. Из них за последние сутки — 6652.

Как сообщает Роспотребнадзор, с начала эпидемии в России проведено больше 34,8 миллиона тестов на COVID. За последние 24 часа — 187 тысяч. Под наблюдением медиков остаются 214,5 тысячи пациентов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Гонконге зафиксирован повторный случай заражения коронавирусом. Второй раз опасную инфекцию диагностировали у 33-летнего мужчины. Первый раз он заболел ею в марте, в середине апреля его выписали из больницы. Во второй раз житель Гонконга переносил болезнь бессимптомно.