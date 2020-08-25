Финансирование ремонта здания правительства Камчатки сократили

В здании правительства Камчатского края не будет винного кабинета. В регионе изменили проект ремонта столовой.

Выделенное финансирование сокращено и направлено на празднование дня города Петропавловска.

"Там были непонятные для меня элементы, например, был запланирован винный кабинет. Это полнейшее безобразие. Конечно, я уже дал поручение отказаться от этого проекта, он будет пересмотрен. Экономию мы направим на организацию городских мероприятий", — заявил врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

Также правительство края отказалось от нескольких помещений в Москве и Владивостоке. Как подчеркнул глава региона, нужно начинать разумно тратить средства, и начинать нужно с себя.

"Мы должны бережно относиться к государственным средствам и максимально их направлять на первоочередные задачи: не на финансирование наших зданий, кабинетов и столовых, а на помощь жителям, решение социально-значимых задач, на проведение мероприятий для жителей", — цитирует врио губернатора пресс-служба краевого правительства.

Ранее "Правда.Ру" писала, что недавно Камчатку посетил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что молодым семьям полуострова нужна поддержка, высокое качество жизни и помощь.