Количество участников несанкционированных акций протеста в Хабаровске постепенно уменьшается.
Это говорит о снижении интереса жителей к протестному движению в поддержку Сергея Фургала.
"В краевой столице проходит очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. На этот раз она собрала 2,8 тысячи человек. Третью неделю подряд снижается количество митингующих", - сообщили в мэрии города РИА Новости.
Эксперты не исключают полного разрыва отношений России и Белоруссии, а эскалация конфликта повышает риск развития ситуации по украинскому сценарию.