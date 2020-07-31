Число инфицированных коронавирусом в России увеличилось на 5 482 человека. Таковы данные за минувшие сутки.
Накануне сообщалось о 5509 новых случаях, днём ранее — о 5 475 случаях. С начала эпидемии в России зарегистрирован 839 981 случай заражения COVID.
Как сообщает оперативный штаб, за сутки в стране скончался 161 коронавирусный больной. Вчера летальных исходов было 129, сутками ранее — 169. За всё время в России жертвами инфекции стали 13 963 пациента.
Выздороветь смогли уже 638 410 россиян. Из них за последние сутки — 8 755 человек.
По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 257,8 тысячи пациентов. Сделано уже больше 28,1 миллиона тестов, из них за последние 24 часа — 303 тысячи тестов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что у 78% людей, переболевших коронавирусом, выявили проблемы с сердцем. Правило распространяется даже на тех, кто перенёс заболевание в легкой форме. У 60% воспалительные процессы в сердце начались через два месяца после заражения. Коронавирус может вызвать развитие таких осложнений, как сердечная недостаточность и кардиомиопатия. Кроме того, вирус может привести к сердечному приступу.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".