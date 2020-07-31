В России зарегистрировано ещё 5 482 случая заражения коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в России увеличилось на 5 482 человека. Таковы данные за минувшие сутки.

Накануне сообщалось о 5509 новых случаях, днём ранее — о 5 475 случаях. С начала эпидемии в России зарегистрирован 839 981 случай заражения COVID.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки в стране скончался 161 коронавирусный больной. Вчера летальных исходов было 129, сутками ранее — 169. За всё время в России жертвами инфекции стали 13 963 пациента.

Выздороветь смогли уже 638 410 россиян. Из них за последние сутки — 8 755 человек.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 257,8 тысячи пациентов. Сделано уже больше 28,1 миллиона тестов, из них за последние 24 часа — 303 тысячи тестов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что у 78% людей, переболевших коронавирусом, выявили проблемы с сердцем. Правило распространяется даже на тех, кто перенёс заболевание в легкой форме. У 60% воспалительные процессы в сердце начались через два месяца после заражения. Коронавирус может вызвать развитие таких осложнений, как сердечная недостаточность и кардиомиопатия. Кроме того, вирус может привести к сердечному приступу.