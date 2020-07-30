В Петербурге женщина избила чужого ребенка на детской площадке

По словам очевидцев, женщина подошла к детской площадке жилого дома и отчитала мальчика за то, что тот указывал пальцем на рисунок на ее футболке.

Играющая рядом девочка заступилась за своего друга, после чего неизвестная женщина напала на ребенка. Одиннадцатилетней девочке были нанесены серьезные травмы.

По информации портала "78.ru", ребенок госпитализирован, а избившая его женщина находится в розыске.