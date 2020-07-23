Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, который вводит запрет на продажу алкоголя в барах, площадь которых менее пятидесяти квадратных метров.
Агентство "Интерфакс" со ссылкой на документ уточняет, что запрет начинает действовать с первого января 2021 года.
Также известно, что в настоящее время создается рабочая группа, которая будет заниматься урегулированием ситуации с предпринимателями, которые выступают против данного закона.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.