Колледжи Москвы выпустили больше 17 тысяч человек

В колледжах Москвы идет приемная кампания. В этом году особой популярностью пользуются медицинские специальности.

Об этом рассказали в мэрии Москвы.

"Это неудивительно, потому что в этом году мы столкнулись с пандемией, с которой очень высоко, эффективно и качественно справились московские медики. Это в целом повысило и престиж профессии, и понимание востребованности и нужности этой специальности в обществе", — пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в этом году из колледжей столицы выпустилось 17,5 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в апреле и мае в России работодатели чаще всего искали врачей и грузчиков. Специалисты Минэкономразвития изучили около 120 тысяч вакансий. Выяснилось, что по 73% запросов требовались специалисты средней квалификации.

С июля прием документов от абитуриентов открыли вузы России. Большинство ведет приемную кампанию онлайн. Очный прием документов открыли РАНХиГС и РЭУ им. Плеханова.