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Самые востребованные профессии определили в России

Шоу-бизнес

Больше всего вакансий врачей и грузчиков было размещено на российских сайтах по поиску сотрудников. Такие запросы чаще всего встречались в апреле и мае.

Анализ провели специалисты Минэкономразвития. Они изучили порядка 120 тысяч вакансий. Больше всего работодателям требовались специалисты средней квалификации. Таких вакансий было 73%.

Помимо уже указанных специалистов, работодатели активно искали junior-программистов. Популярными были вакансии разработчиков программного обеспечения, водители, директоры по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы.

Работодатели приглашали на работу и самозанятых. Среди востребованных вакансий были специалисты сферы бытовых услуг, по информационным технологиям и математике. Также искали профессионалов в искусстве, развлечениях, образовании и строительстве.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению президента России, взрывного роста безработицы в нашей стране в период эпидемии коронавируса не произошло. То, что происходит в других странах, глава государства назвал "драматическим ростом безработицы".

В России продлена выплата повышенных пособий по безработице. Россияне, оставшиеся без работы из-за эпидемии, будут получать господдержку до августа включительно.

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