Эксперты рассказали, где в России больше всех пьют

Жители Севера России пьют больше всех. Министерство здравоохранения составило рейтинг самых пьющих регионов.

Эксперты проанализировали количество психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением алкоголя. На первом месте оказалась Чукотка. Здесь на 100 тысяч местных жителей приходится 275,9 случая расстройств.

На втором месте Ненецкий автономный округ. Завершает тройку антилидеров Пензенская область.

Также много случаев алкоголизма на Дальнем Востоке. Так, в Сахалинской области на 100 тысяч населения зафиксировано 116,6 случаев, в Магаданской области — 116,1. А вот в Ингушетии алкоголиков меньше всего. Немного их в Чечне, Дагестане, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

Ранее "Правда.Ру" писала, что назван алкоголь, который сжигает "плохой холестерин". Процесс старения способны замедлить игристые вина розовых и красных сортов.