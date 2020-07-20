Процесс старения способен замедлить алкоголь. Этим свойством обладают игристые вина розовых и красных сортов.
Об этом рассказала врач-диетолог Арина Смолова.
"Красный виноград и вещества, содержащиеся именно в косточках красного винограда, давно изучены и широко используются в медицине именно как средства, обладающие антиоксидантными свойствами, обновляющими организм", — утверждает медик.
"В напитке имеются полифенолы, препятствующие образованию в головном мозге амилоидных пептидов, которые являются нейротоксичными белками, приводящими к развитию слабоумия", — добавила Смолова.
Помимо полезных свойств для организма, шампанское также уменьшает уровень "плохого" холестерина в организме.
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