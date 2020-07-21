Правительству Хабаровского края представили нового губернатора

Правительству Хабаровского края представили нового временно исполняющего обязанности губернатора региона Михаила Дегтярёва.

Это сделал заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

Примечательно, что после представления Дегтярёва властям региона должна была состояться пресс-конференция, однако она была отменена из-за ситуации с коронавирусом.