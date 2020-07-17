Суд в Южно-Сахалинске оштрафовал жителя на две тысячи рублей за публикации в социальной сети фотографии нацистской символики.
Как объяснил мужчина, он не обратил внимание на старую татуировку своего клиента. Своей фотографией он хотел показать работу, которую он сделал сам.
"С учетом раскаяния подсудимого в содеянном и ряда иных смягчающих обстоятельств ему было назначено наказание в виде административного штрафа", — говорится в пресс-релизе областного УМВД.
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.