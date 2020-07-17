Суд оштрафовал жителя Сахалина за пропаганду нацисткой символики

Суд в Южно-Сахалинске оштрафовал жителя на две тысячи рублей за публикации в социальной сети фотографии нацистской символики.

Как объяснил мужчина, он не обратил внимание на старую татуировку своего клиента. Своей фотографией он хотел показать работу, которую он сделал сам.