Инцидент произошел на реке Какве в городе Серове Нижегородской области.
По информации МЧС, Максим Бояршинов отдыхал со своими друзьями на берегу реки. При виде тонущего мальчика он подплыл к нему и за руку вытащил на островок, который находился посередине реки. У одной из купающихся там девочек он попросил круг и перевел ребенка на берег.
"В настоящее время Главным управлением МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о представлении юного героя к награде МЧС России", — говорится в сообщении.
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