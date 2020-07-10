Восьмиклассника наградят за спасение тонущего ребенка

Инцидент произошел на реке Какве в городе Серове Нижегородской области.

По информации МЧС, Максим Бояршинов отдыхал со своими друзьями на берегу реки. При виде тонущего мальчика он подплыл к нему и за руку вытащил на островок, который находился посередине реки. У одной из купающихся там девочек он попросил круг и перевел ребенка на берег.