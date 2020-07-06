Губернатор: новости о закрытии Мурманска - фейк

В Мурманске увеличивается количество слухов о закрытии города. Согласно им, причиной является эпидемия коронавируса.

Есть ли такие планы, пояснили в правительстве региона.

"Город закрывать не будем. Правоохранительные органы прошу проверить размещение фейковых новостей в интернете о закрытии Мурманска. Я вижу в соцсетях, что это вызвало панику. Тот, кто устроил это, должен понести наказание", — подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он отметил, что границы города не будут закрыты ни для въезда, ни для выезда.

В регионе с начала эпидемии зарегистрировано порядка шести тысяч случаев заражения коронавирусом. Свыше 2,2 тыс. инфицированных — в Мурманске. В больницах находятся 734 человека, у которых диагностирован COVID-19. Жертвами инфекции стал 21 пациент.

Ранее "Правда.Ру" писала, что под Мурманском перевернулась машина с анализами на коронавирус.

В регионе постепенно снимают ограничительные меры. Месяц назад Мурманская область вышла на второй этап снятия ограничений. Местным жителям разрешили заниматься спортом в фитнес-центрах и спортзалах, открыли детские сады.