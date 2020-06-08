Фитнесс-клубы открыли в Мурманской области

Жителям Мурманской области разрешили заниматься спортом. В регионе вышли на второй этап снятия ограничительных мер.

Откроются фитнес-центры, секции и спортивные объекты. Пока они могут быть заполнены не более чем на 25%, а спортсменам необходимо иметь справку о тестировании на коронавирус.

"С сегодняшнего дня мы приняли решение о введении второго этапа снятия ограничений. При этом режим повышенной готовности действует до 1 июля. Но тем не менее ряд послаблений, направленных на приход к привычному образу жизни, с сегодняшнего дня вступает в силу", — заявил губернатор Андрей Чибис.

В регионе откроют детские сады, в некоторых районах области запустят только дежурные группы. В Заполярье установили новые правила въезда в регион. Теперь приезжие могут не сидеть на двухнедельном карантине, если перед приездом находились в обсерваторе, если сдадут тест на коронавирус в первые три дня и получат отрицательный результат, если уже болели COVID-19 и имеют соответствующую справку. Также в Мурманской области теперь откроются сауны, солярии и бани, начнут работать объекты развозной торговли.

Стоит отметить, что все эти послабления пока не касаются нескольких городов региона. Ограничения продолжат действовать в Мурманске, Кировске, Апатитах, Североморске, Мончегорске, Кольском районе.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что военные приступили к ремонту железной дороги в Мурманской области.