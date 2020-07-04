Столичные синоптики сделали предупреждение о плохой погоде

Гидрометцентр сделал предупреждение о желтом уровне погодной опасности в Москве.

Синоптики предупредили о сильных грозах и порывах ветра до пятнадцати метров в секунду.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

Предупреждение о плохой погоде действует четвертого июля с 11:00 до 21:00 по местному времени.