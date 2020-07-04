Гидрометцентр сделал предупреждение о желтом уровне погодной опасности в Москве.
Синоптики предупредили о сильных грозах и порывах ветра до пятнадцати метров в секунду.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Предупреждение о плохой погоде действует четвертого июля с 11:00 до 21:00 по местному времени.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.