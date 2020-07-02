Директор школы в Югре скрывала развращение учениц учителем физкультуры

Руководитель школы в Нижневартовске скрывала сексуальную связь учителя физкультуры со своими ученицами.

Следственный комитет сообщил о том, что при попытке задержать мужчину, тот пытался сбежать. На счету у мужчины около пяти преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В том числе, насильственных.

59-летнему мужчине и директору школы будут предъявлены соответствующие обвинения.