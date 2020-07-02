Руководитель школы в Нижневартовске скрывала сексуальную связь учителя физкультуры со своими ученицами.
Следственный комитет сообщил о том, что при попытке задержать мужчину, тот пытался сбежать. На счету у мужчины около пяти преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В том числе, насильственных.
59-летнему мужчине и директору школы будут предъявлены соответствующие обвинения.
"Следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора школы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", — говорится в сообщении.
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