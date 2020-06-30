Число коронавирусных больных в России увеличилось на 6,6 тыс. человек

Положительные тесты на коронавирус в России получили еще 6 693 человека. Из них треть не имела внешних признаков заболевания.

Накануне прирост инфицированных составлял 6 719. Днем ранее был выявлен 6 791 новый случай.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки в стране скончались 154 коронавирусных больных. На день раньше было 93 летальных исхода, еще сутками ранее — 104. Всего жертвами COVID-19 в России стали уже 9 320 человек.

Выздороветь смогли 412 650 пациентов. Из них за последние сутки — 9 220 человек. Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 647 849 случаев заражения.

Проведено уже более 19,5 миллиона тестов на коронавирус. Как сообщает Роспотребнадзор, за сутки сделано 228 тысяч тестов. Под наблюдением врачей остаются 288 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России обнаружено более сотни штаммов коронавируса.

В Испании запустили приложение для контроля COVID-19. Для его тестирования проведут имитацию вспышки коронавируса. В испытании поучаствуют три тысячи добровольцев.