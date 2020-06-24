В Москве подготовлен план благоустройства нового зеленого пространства набережной Марка Шагала в квартале "Зиларт".

В рамках проекта планируется построить плавучий спа-центр в авангардном центре. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Проект благоустройства разработан Институтом Генплана Москвы и при участии архитектурного бюро Асадова (АБ ASADOV). Концепция отсылает к авангардному направлению в искусстве, одним из ярких представителей которого был Марк Шагал. Узнаваемые черты этого направления использованы при разработке как планировочных решений, так и отдельных малых архитектурных форм. Уверен, что плавучий спа-центр с открытыми бассейнами станет еще одной точкой притяжения набережной", — добавил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.