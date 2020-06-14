Москвичам вручат подарки в честь Всемирного дня донора

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала журналистам о подарках в честь Всемирного дня донора. 14 июня жители столицы, которые переболели коронавирусом и стали донорами плазмы будут награждены.