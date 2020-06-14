Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала журналистам о подарках в честь Всемирного дня донора. 14 июня жители столицы, которые переболели коронавирусом и стали донорами плазмы будут награждены.
"Четырнадцатого июня доноры плазмы получат чемоданчик с сувенирами. Туда входят антисептик, набор масок и значки, макетами для которых послужили рисунки детей из столичных центров содействия семейного воспитания. Самым популярным словом на детских рисунках стало "Спасибо", — рассказала Ракова.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.