В ближайшие дни в Подмосковье откроют ТЦ

В ближайшие дни в Московской области могут снять ряд ограничений. В частности, речь идет о торговых центрах и летних верандах кафе и ресторанов.

О такой возможности рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

"Нам, по сути, осталось открыть торговые центры и летние веранды, мы к этому готовимся. Хотим это сделать уже перед выходными, ведем консультацию с санитарным врачом, смотрим индекс репродукции вируса, для того чтобы эти ограничения снять", — заявил глава Подмосковья в ТВ-эфире.

С 10 июня в регионе приступили к капитальному ремонту домов. Возобновляются все строительно-монтажные работы, кроме тех, что требуют непосредственного контакта с жальцами. Среди них ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, вскрытие или восстановление полов. Все работы будут проходить по будням и в субботу, а заканчиваться не позднее 19 часов. Рабочие будут использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что с 9 июня в Москве стартовал первый этап снятия ограничений. На второй этап планируют выйти 16 июня, а на финальный — с 23 июня.